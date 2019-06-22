Выпускники на празднике "Алые паруса" увидят шоу об истории России и грандиозный фейерверк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который соберет школьников из восьми стран и 16 регионов, в этом году будет посвящен истории России. Традиционные торжества пройдут в воскресенье на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.

Как сообщили ранее в пресс-службе городской администрации, в этом году в празднике примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и средних профессиональных образовательных учреждений. Также ожидаются гости из других регионов, в том числе из Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, Костромы, Смоленска, Перми, Крыма и Карелии. Предполагается, что всего праздник посетят порядка 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

Для выпускников готовят театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России от начала Руси до наших дней, а также грандиозный фейерверк. На Дворцовой площади установлена многоуровневая сцена, которая будет трансформироваться в течение всего концерта. Ведущими праздника будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Кульминацией по традиции будет прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В этот раз символом праздника впервые станет парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.

Фейерверк на "Алых парусах", который всегда потрясает своей масштабностью, в этом году, как обещают организаторы, будет еще более зрелищным. Пиротехники и режиссеры продумали сценарий и подготовили новые пиротехнические изделия с впечатляющими эффектами. Канонада будет длиться дольше, чем в прошлом году - тогда залпы продолжались 21 минуту.

Из истории праздника

"Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в честь выпускников школ в конце июня в Санкт-Петербурге. Они внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двух десятках европейских стран.

Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях в фильме режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.

ТАСС в преддверии ежегодного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге выпустил спецпроект, в котором рассказал, чем знаменит главный выпускной бал страны, и какие парусники принимали в нем участие. Всего за всю историю праздника сменилось девять кораблей, отличавшихся друг от друга размером и парусной оснасткой. В этом году в ночь на 24 июня по Неве пройдет бриг "Россия", специально построенный к празднику.