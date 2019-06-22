Глава Туркмении ознакомится с промышленным потенциалом Татарстана и посетит сабантуй

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершит в воскресенье рабочую поездку в Татарстан, где изучит промышленный потенциал республики, примет участие в заключении ряда соглашений о сотрудничестве между территориями и побывает на тюркском празднике сабантуй. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"В рамках этого визита мы также рассчитываем на достаточно серьезную работу <…> Это будет такой экономическо-культурно-образовательный визит, скажем так", - отметила она.

Бердымухамедов и высшие должностные лица Туркмении ознакомятся с промышленным потенциалом Татарстана. Затем запланирована рабочая встреча с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле, общение в расширенном составе. Стороны намерены обсудить перспективы взаимодействия и подписать ряд соглашений.

В частности, планируется заключить соглашение между агентством "Туркменавтоулаглары" Министерства промышленности и коммуникаций Туркмении и ПАО "КамАЗ" о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники и технической поддержки. Также предполагается подписать два меморандума о взаимопонимании: между ПАО "Татнефть" и "Туркменнебитом", ООО "УК "КЭР-Холдинг" и "Туркменхимией", несколько соглашений в образовательной сфере.

Программа поездки президента Туркмении в российский регион включает посещение тюркского праздника сабантуй. Ежегодное мероприятие знаменует собой окончание весенних полевых работ. Бердымухамедов намерен осмотреть площадку, организованную соотечественниками, и национальные подворья, посетить официальную часть мероприятия.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Бердымухамедовым вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности, в связи с его предстоящей поездкой в Татарстан.

История сотрудничества

Сотрудничество между Туркменией и Татарстаном началось с момента первого визита президента Бердымухамедова в Казань в 2008 году. По словам Галимовой, в рамках той поездки было подписано первое соглашение между правительствами Туркменистана и российского региона.

"Очень плотно с Туркменистаном работает "КамАЗ" - в апреле этого года Рустам Нургалиевич [Минниханов] летал в Туркменистан, и тогда были достигнуты договоренности, по результатам которых в ближайшее время "КамАЗ" поставит 250 самосвалов для Туркменистана", - сказала Галимова, добавив, что взаимодействие налажено и с другими компаниями, в том числе в нефтяной отрасли.

Внешнеторговый оборот между Туркменией и Татарстаном составил почти $24 млн по итогам 2018 года. Экспорт оценивался в $10,2 млн, импорт составил $13,7 млн.