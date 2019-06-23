Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам из сирийского Идлиба

ДАМАСК, 23 июня. /ТАСС/. Беженцы из идлибской зоны деэскалации, проживающие в городе Карб-эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили гуманитарную помощь Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). В общей сложности было выдано более 2 тонн продуктов, сообщил журналистам в воскресенье представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

"Принято решение об оказании гуманитарной помощи. Выдано более двух тонн продуктов", - сказал он. В городе Карб-Эс-Сит проживает порядка 300 тысяч жителей, треть из них - беженцы из идлибской зоны деэскалации. Территория, где находятся их дома, захвачена боевиками, там продолжаются боевые действия.

"Наше село было полностью окружено, боевики заблокировали все дороги. Наше село постоянно обстреливали, но мы выбрали удачный момент и смогли вырваться из этого кольца всем селом. Шесть с половиной тысяч человек прорвались. Теперь ждем того дня, когда, наконец, сможем вернуться", - рассказывает беженец Мухаммед Суфай.

По словам главы администрации города Карб-эс-Сит Бассама Хахи, местные власти получают большую поддержку от государства. Благодаря ей удается обеспечить беженцев всем необходимым. "Люди, которые нашли здесь себе убежище, почти ни в чем не знают нужды. Медицинская помощь, еда, небольшие пособия - все это помогает людям пережить временную эмиграцию", - сказал он.

Несмотря на созданные условия, люди надеются вернуться в родные места. Они верят, что боевые действия в Идлибе наконец-то закончатся, и они смогут вновь начать мирную жизнь. "Я мечтаю о том, что когда-то смогу вернуться в Идлиб, каждый день я молю бога, чтобы там скорее закончилась война. Ведь там мой дом, я там родилась и выросла, я очень хочу, чтобы все снова стало, как прежде", - говорит беженка Фатми Тахан.

О ситуации в провинции Идлиб

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Для вывода жителей из идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.