Полиция для обеспечения порядка на "Алых парусах" ограничит движение и введет досмотр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские в преддверии праздника для выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге, предупредили горожан и гостей города о ряде ограничений для обеспечения безопасности. В центре города ограничат движение транспорта, зрители будут проходить досмотр, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В связи с проведением в Санкт-Петербурге 23 июня праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" полицией будет принят ряд мер ограничительного характера, направленных на обеспечение правопорядка и высокого уровня безопасности. Данные меры в первую очередь связаны с ограничением дорожного движения, проведением досмотровых мероприятий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным организаторов, дорожное движение будет полностью или частично ограничено на территориях, которые прилегают к площадке проведения праздника. Традиционно он пройдет на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы. Полностью ограничат движение по Адмиралтейской набережной, Троицкому, Биржевому и Дворцовому мостам, на Биржевой площади, участках Невского проспекта, Гороховой улицы, набережной реки Мойки и ряде других улиц.

В управлении МВД добавили, что в полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокаций, направленных "на дестабилизацию общественного порядка в городе". "Заверяем, что полиция Петербурга будет действовать строго в рамках законодательства, а все усилия, направленные на нарушение правопорядка, будут жестко пресекаться", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что безопасность на празднике будут обеспечивать более 2,2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии на суше и 30 катеров семи ведомств на воде. За дорожным движением будут следить более 170 экипажей ГИБДД, рядом с территорией проведения праздника будут дежурить 16 карет скорой помощи. На Дворцовой площади организуют 70 входов с рамками досмотра.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. В этом году мероприятие посвящено истории России и соберет школьников из 8 стран и 16 регионов. Предполагается, что всего праздник посетят порядка 1,5 млн петербуржцев и гостей города.