Тысячи людей в Петербурге собираются в центре города, чтобы увидеть "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Тысячи выпускников, жителей Санкт-Петербурга и гостей города стягиваются в воскресенье вечером к центру города, чтобы посмотреть на "Алые паруса". В этом году отмечать прощание со школой в центре Петербурга будут 33 тыс. городских выпускников.

Праздник традиционно пройдет на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы. Движение транспорта полностью перекрыто на Адмиралтейской набережной, Троицком, Биржевом и Дворцовом мосту, на Биржевой площади, на участках Невского проспекта, Гороховой улицы, набережной реки Мойки и ряде других улиц. С семи часов вечера закрылась ближайшая к Дворцовой площади станция метро - "Адмиралтейская", а все улицы, прилегающие к территории, где состоится праздник, стали пешеходными.

Город заранее украсили символами праздника, в центре появились стяги с символикой "Алых парусов". Желающие попасть в эпицентр праздника выстроились в многометровые очереди: помимо 33 тыс. выпускников Петербурга, на праздник пригласили бывших школьников из других регионов и стран, всего ожидается порядка 1,5 млн человек. Впервые в этом году, чтобы избежать махинаций, на билетах указано, что они не подлежат продаже.

В вагонах метро вечером в воскресенье встречаются иностранцы с картами Петербурга, которые приехали, чтобы стать свидетелями яркого события. Атмосфера праздника ощущается и на главной улице города - на Невском проспекте гуляют люди с белыми и синими воздушными шарами, зрителей практически на каждом переулке развлекают уличные музыканты. Официально праздник начнется в 22:00. Выпускникам покажут театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России от основания Руси до наших дней, а также грандиозный фейерверк. На Дворцовой площади установлена многоуровневая сцена, которая будет трансформироваться в течение всего концерта.

В программе заявлены выступления таких популярных исполнителей, как Маркус Рива, #2МАШИ, Зара, Lera, Владимир Пресняков, Burito, Юля Паршута, группа "Марсель", Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Кульминацией, по традиции, будет прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В этот раз символом праздника впервые станет парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в 20 европейских странах. В этом году мероприятие соберет школьников из восьми стран и 16 регионов.