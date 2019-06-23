Более 300 реконструкторов из 15 регионов России воссоздали в Кирове события боя под Йыхви

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Реконструкторы из 15 регионов России воссоздали в воскресенье в Кирове историю освобождения от немецкой оккупации эстонской деревни Йыхви в ходе Таллинской операции 1944 года, в которой принимала участие сформированная в Кирове 125-я стрелковая дивизия. Зрителями "живых" боев стали более 10 тыс. кировчан, сообщается на сайте администрации областного центра.

Первый в Кирове фестиваль исторической реконструкции "Живая история" прошел на аэродроме в Порошино.

Накануне фестиваля в Киров привезли историческую технику - противотанковое орудие PAK-36, немецкий бронетранспортер SDKFZ 250, пушку ЗИС-3 и бронеавтомобиль БА-64. Более 300 реконструкторов воссоздали быт оккупированной немецкими войсками эстонской деревни и наступательную операцию советских войск, взрывы имитировали с помощью пиротехники.

"Это возможность прикоснуться к нашей военной истории", - рассказал ТАСС руководитель поискового отряда "Долг" Юрий Семененко. По его словам, к фестивалю участники готовились несколько месяцев. "Мы собирались практически каждые выходные, изучали сценарий. Мы занимаемся любительской исторической реконструкцией, форма у нас есть давно, [собирали] с миру по нитке", - рассказала одна из участниц отряда.

Для гостей фестиваля работало ретро фотоателье, отделение полевой почты, где можно было научиться складывать письмо-треугольник. В импровизированном полевом госпитале гостям рассказывали о работе бойцов медицинской роты.

"Мы занимаемся историей медицины, коллекционируем инструментарий. [Здесь представлен] интерьер палаты госпиталя, большой инструментальный стол - все подлинное, на каждом [экспонате] есть год выпуска, но некоторые вещи складские, в боях не принимали участие. [Экспонаты] мы ищем и покупаем по всей России", - рассказала руководитель клуба военно-исторической реконструкции Екатерина Емшанова.

Фестиваль "Живая история" организован Кировской региональной молодежной организацией "Военно-исторический клуб "Фронт" при поддержке управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова в рамках проекта "Живая история" - победителя конкурса Фонда президентских грантов.