В провинции Хайнань появится национальный банк семян тропических культур

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники Академии тропического сельского хозяйства Китая создадут в южной провинции Хайнань национальный банк семян тропических растений. Как сообщила газета China Daily, разработка такой базы - часть комплекса мер по развитию национальной платформы научно-технических ресурсов совместного пользования.

"За развитие банка будет отвечать базирующийся в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань - прим. ТАСС) институт генетических ресурсов тропических культур при Академии тропического сельского хозяйства КНР", - сказал глава института Чэнь Еюань.

По словам ученого, в ближайшее время будет разработан план по развитию банка, который не только должен стать крупнейшей подобной базой генетических материалов в мире, но и позволит заложить основу для создания китайской "Силиконовой долины семян".

Чэнь Еюань отметил, что работа по сбору генетических материалов тропических растений - семян, тканей - началась еще в 2003 году, в ней принимают участие 23 научно-исследовательских института из семи провинций Китая, среди которых Хайнань, Гуандун, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанский автономный район на юге страны, восточная провинция Фуцзянь, а также Юньнань и Сычуань на юго-западе КНР. По словам главы института, к настоящему времени удалось собрать более 47 тыс. образцов.

"За более, чем 10 лет работы, мы разработали передовые технические системы для хранения и использования генетических материалов тропических растений", - отметил Чэнь Еюань. "Из имеющихся данных ученым удалось получить зародышевую плазму порядка 3 тыс. тропических культур, среди которых банановая пальма, маниока, каучук, и другие, что открывает большие возможности для выведения новых сортов этих растений", - добавил глава института.

В будущем, указал Чэнь Еюань, создание и развитие национального банка позволит вывести отрасль тропического сельского хозяйства Китая на новый уровень и позволит создать площадку для международных обменов в этой сфере.