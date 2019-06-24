Австралийская ABC обратилась в Верховный суд из-за обысков полиции

СИДНЕЙ, 24 июня. /ТАСС/. Австралийская телерадиокорпорация ABC обратилась в Верховный суд страны с просьбой признать ордер на обыск, проведенный федеральной полицией 5 июня в центральном офисе компании, недействительным. Как сообщается на сайте компании в понедельник, также ABC потребует вернуть все изъятые в ходе обысков материалы.

Управляющий директор ABC Дэвид Андерсон заявил, что компания "в течение следующих нескольких недель использует все возможности, чтобы отстоять действия своих журналистов и добиться законодательных изменений, которые будут охранять возможности СМИ сообщать о том, что представляет общественный интерес". Также он отметил, что представители федеральной полиции Австралии гарантировали ему неприкосновенность всех изъятых материалов, до полного разрешения спора в суде.

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее 5 июня. Причиной стала публикация серии материалов, содержащих сведения о неправомерных действиях сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане. По утверждению полиции эти материалы были основаны на секретных документах, доступ к которым журналисты получили незаконно. В медиахолдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акции ABC, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду".