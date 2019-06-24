Авиакомпания Smartavia вернет пассажирам деньги за билеты в Грузию

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia вернет пассажирам деньги за билеты на рейс до Грузии, купленные на даты после 8 июля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.

"У нас есть проданные билеты на даты после 8 июля. Мы вернем пассажирам полную стоимость этих билетов", - сказал Аношкин.

Smartavia осуществляет рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Тбилиси. Авиакомпания закрыла продажу билетов на рейсы с 8 июля включительно.

Президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".