Матвиенко назвала рекордным число участников "Алых парусов" в Петербурге в этом году

"Я вас хочу поздравить со вчерашним праздником: необыкновенная феерия, эти молодые ребята, их лица. Я представляю, что вашей команде пришлось очень много потрудиться. Но потрясающе: 1 млн 450 тыс. человек. По-моему, рекорд за все времена", - сказала она.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметила, что праздник выпускников "Алые паруса" в 2019 году собрал рекордное количество участников.

Беглов отметил, что праздник выпускников под алыми парусами возродился в Санкт-Петербурге, когда губернатором была Матвиенко, теперь власти города продолжают эту традицию.

В этом году, считает он, "самая большая гордость была в том, что бриг "Россия" шел под российским флагом, его порт приписки - Санкт-Петербург". По данным Беглова, только на Дворцовой площади собралось около 88 тыс. человек, праздник проходил также на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и в Петропавловской крепости.

Под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море" в акваторию Невы вошел бриг "Россия", движение судна сопровождала новая программа пиротехнического шоу.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества для выпускников, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.