"Ростех" начал производство терминалов для голосования на цифровых участках в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" запустил в производство мобильные терминалы для голосования 8 сентября на цифровых избирательных участках в Москве. Об этом сообщил в понедельник член Центризбиркома России Антон Лопатин в ходе пресс-конференции, посвященной новым технологиям на предстоящих выборах.

"[Концерн] "Автоматика" - организация "Ростеха" - занимается тем, что запустила производство мобильных терминалов, на которых пройдет непосредственно голосование. Те прототипы, которые демонстрировались и в ЦИК, и в Госдуме, - уже в высокой готовности, именно такие они будут в единый день голосования и будут использоваться в Москве на 30 цифровых избирательных участках", - сказал Лопатин.

По его словам, Центризбирком совместно с Мосгоризбиркомом определил перечень мест, где будут находиться цифровые избирательные участки. "Мы определили технические требования к участкам, имеются в виду каналы связи. В принципе нас ничего не беспокоит. Более того, представители политических партий и эксперты, которые не участвуют в избирательном процессе, внимательно изучили все процедуры", - уточнил Лопатин.

Член ЦИК отметил, что у представителей партий и экспертов полное доверие к этой технологии, вопросов по организации цифровых избирательных участков практически не существует.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым, в частности, предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.