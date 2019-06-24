Минтруд сообщил, что проверки психоневрологических интернатов могут стать ежегодными

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минтруд рассчитывает на проведение ежегодных проверок психоневрологических интернатов. С 2020 года к их организации может присоединится Рособрнадзор, сообщила в понедельник замминистра труда и соцзащиты РФ Светлана Петрова на заседании совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я надеюсь, в следующем году к той проверке, которая по поручению [вице-премьера РФ] Татьяны Алексеевны Голиковой, была проведена во всех организациях - как в детских, так и в взрослых, присоединится Рособрнадзор. Мы надеемся, что проверки наших учреждений будут ежегодными для того, чтобы мы могли видеть динамику всех изменений", - сказала она.

В начале февраля Голикова дала поручения Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. Ранее о нарушениях прав в интернатах для взрослых сообщали представители некоммерческих организаций. К 1 июня 2019 года требовалось разработать единый план устранения выявленных во время проверок нарушений: Роспотребнадзор подготовил предложения по реконструкции жилых помещений интернатов.

Петрова рассчитывает, что к 2020 году выявленные нарушения будут устранены.