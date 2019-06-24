Рособрнадзор: около 20% школьников оканчивают 9-й класс с недостаточным уровнем знаний

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 20% учеников при окончании 9-го класса школ не обладают необходимым уровнем подготовки. Это связано в том числе с неэффективностью образовательного процесса, заявил в понедельник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по образованию и науке.

"В целом по результатам объективных оценок мы видим, что относительно высокая доля школьников с недостаточным уровнем подготовки, в среднем на выходе из 9-х классов - порядка 20%. Можно констатировать определенное падение обучения от пятого к восьмому классу. Это связано, в том числе, с недостаточностью эффективности образовательного процесса, учебников, программ, методик преподавания", - сказал Кравцов.

Знания выпускников

Первые итоги Единого госэкзамена по обществознанию показали, что многие выпускники школ не знают, что уплата налогов является прямой обязанностью гражданина России, заявил Кравцов.

По его словам, Единый госэкзамен по обществознанию в 2019 году показал, что не все выпускники 11-х классов знают хотя бы названия высших государственных органов РФ, многие путаются при перечислении функций законодательной и исполнительной ветвей власти, не могут указать отличия полномочий федеральных и региональных органов власти.

"Значительная доля выпускников уплату налогов не относят, допустим, к обязанностям гражданина России", - сказал Кравцов.

Самый массовый ЕГЭ по выбору, обществознание, прошел 10 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тыс. человек, в том числе 343 тыс. выпускников текущего года.

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