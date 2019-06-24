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Полпред в ЮФО призвал разобраться с долгами по зарплате в округе

По словам Владимира Устинова, задолженность на май 2019 года превысила 900 млн рублей

РОСТОВА-НА-ДОНУ. 24 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в понедельник заседании совета с главами регионов ЮФО потребовал разобраться с задолженностью по зарплате в округе, которая на май превысила 900 млн рублей.

"В целом задолженность по зарплате на май текущего года превысила 900 млн рублей. Немедленно разберитесь в регионах по каждому предприятию", - обратился он к главам регионов.

По словам Устинова, задолженность по зарплате в Волгоградской области превысила 165 млн рублей, что в 4,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. "В Астраханской области задолженность составляет 89 млн рублей. Особенно остро строит проблема невыплаты на Волгоградском заводе буровой техники и астраханском заводе "Красные Баррикады", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в ЮФО была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 660 млн рублей.

Согласно данным Росстата, задолженность по зарплате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, что на 1,6% больше, чем месяцем ранее.

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