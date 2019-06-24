Вокзалы адаптируют для маломобильных пассажиров к началу ж/д движения по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Вокзалы в Крыму до открытия движения поездов по железнодорожной части Крымского моста сделают доступнее для инвалидов, в том числе и для слабовидящих, оборудовав специальной плиткой, сообщил ТАСС гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" было показано записанное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" видеообращение крымского школьника, который спросил о ремонте вокзала в Симферополе. Мальчик сказал, что хотел бы, чтобы по Крымскому мосту запустили такие поезда как "Сапсан" или "Ласточка".

"На вокзалах Джанкоя и Севастополя будет реализована программа мероприятий по обеспечению доступности объектов вокзалов для маломобильных групп населения. На вокзале Феодосии планируется укладка тактильной плитки для слабовидящих пассажиров и проведение ремонта второй посадочной пассажирской платформы", - сообщил Гладилин.

По его данным, на вокзале Симферополя отремонтируют навесы на перроне и платформы, проведут капитальный ремонт тротуара на привокзальной площади, уложат тактильную плитку для слабовидящих пассажиров.

Косметический ремонт фасадов зданий вокзалов будет проведен в Евпатории, Джанкое, Севастополе и Феодосии.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря.