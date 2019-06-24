Полпред в ЮФО заявил, что реформа ТКО в пяти регионах округа началась с нарушениями

РОСТОВА-НА-ДОНУ. 24 июня. /ТАСС/. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в пяти регионах Южного федерального округа (ЮФО) стартовал с нарушениями. Об этом в понедельник на заседании совета с главами регионов округа заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Значительную общественную напряженность вызывают нарушения при реализации программы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Калмыки и Крыму организационные просчеты, недостаточное внимание к обеспечению санитарно-экологических нормативов", - рассказал он.

Устинов попросил глав регионов взять эти вопросы на личный контроль.

Реформа отрасли

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.

Кобылкин неоднократно говорил, что реформа мусорной отрасли - одна из сложнейших и по сути речь идет о создании новой отрасли с нуля.