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Президент Чехии принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы в Москве

Приглашение Милошу Земану передал помощник президента России Юрий Ушаков

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в будущем году в Москве. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан принял в понедельник, 24 июня 2019 года, во дворце Ланы [загородная резиденция главы государства] помощника президента РФ Юрия Ушакова, - отметил пресс-секретарь. - Ушаков передал президенту республики приглашение президента РФ Владимира Путина [принять участие] в майских торжествах 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы над нацистской Германией. Президент республики это приглашение принял".

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Земан, МилошПутин, Владимир ВладимировичЧехияРоссияУшаков, Юрий Викторович
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