В "Трезвой России" оценили потери страны от наркомании в 4 трлн рублей в год

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Ежегодные экономические потери России от наркомании составляют около 4 трлн рублей год, это примерно около 4% от ВВП страны. Об этом заявил в понедельник руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев на всероссийском антинаркотическом форуме в Дагестане.

"У нас [в стране] произошло изменение потребления наркотиков: наркотики стали суперагрессивными и более смертельными. Это факт и об этом надо говорить для молодежи. В нашем исследовании оценили финансовые угрозы и потери государства в ежегодном эквиваленте от наркотрафика и всего, что из этого вытекает, и примерная цифра - около 4 трлн рублей ежегодно", - сказал Хамзаев.

По его словам, это "общие экономические потери государства - потери трудовой части населения, нагрузка на медицину, социалку, работа, которая ведется по линии правоохранительного блока". "Это примерно 3,8% ВВП в год. Соответственно, если государство усиленно будет работать в этом направлении и будет бороться с наркопреступностью, у нас экономика будет только в плюсе. У нас будет лучше ситуация с точки зрения рождаемости, с точки зрения долголетия наших граждан", - отметил руководитель проекта "Трезвая Россия".

Всероссийский молодежный антинаркотический форум "Трезвая Россия" открылся в понедельник в Дагестане, участие в нем принимают свыше 270 человек из почти 70 регионов страны. Организаторами форума выступили Росмолодежь, федеральный проект "Трезвая Россия" и Министерство по делам молодежи Дагестана.