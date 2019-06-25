Жители города Дарайя в пригороде Дамаска начали восстанавливать свое жилье

ДАМАСК, 25 июня. /ТАСС/. Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в города Дарайя (провинция Риф-Дамаск). Об этом журналистам сообщил мэр города Шуфи Халасиф.

"Мы вместе с теми, кто возвращается, оцениваем тот ущерб, который причинила война. Если дом или квартиру можно восстановить, то выделяем деньги на ремонт. Сумма вполне покрывает все расходы на стройматериалы - это все предусмотрено в бюджете. Так что тем, кто только думает о возвращении, беспокоиться не о чем", - сказал он.

До начала боевых действий Дарайя был одним из самых удобных и благополучных городов в пригороде сирийской столицы. Раньше его население составляло четверть миллиона человек, сейчас же улицы опустели. Боевые действия привели к разрушению всех жилых домов.

После того, как в город провели электричество и восстановили водопровод сюда начали возвращаться люди. На сегодняшний день в населенный пункт вернулись 200 семей. Ахмед Баней пока вернулся один и занимается восстановлением своего жилья также, как и его соседи, приехавшие в город в одиночку. Сейчас они делают все для того, чтобы как можно скорее закончить ремонт и привезти сюда свои семьи.

"Все приходится делать заново, здесь все было разгромлено. Вы видели соседние квартиры. Вот в таком состоянии и моя была, но уже провели электричество, восстановили водопровод. Спасибо соседям, помогают, потом я им буду помогать", - рассказал он.

Самый востребованный продукт для вернувшихся жителей - стройматериалы. В городе сейчас всего две торговые точки - мастерская по изготовлению дверей и строительный магазин. "Больше всего востребованы баки для воды, на втором месте - все, что связано с электрикой, ну а потом уже все остальное - инструменты, краски, шпатлевка. Быстро все раскупают, приходится каждый день ездить в Дамаск за товаром", - говорит владелец хозяйственного магазина Хасан Орани.

Высокий спрос на рабочую силу

Помимо жителей города, которые вернулись, чтобы восстановить свои квартиры и дома, в Дарайе работают строительные бригады. Одна из них приехала в город из Дамаска. Сейчас рабочие заканчивают ремонт некогда популярного кафе.

"Здесь будет первый ресторан в городе. Хозяин надеется принять первых посетителей уже в воскресенье, а мы отправимся дальше. Здесь в городе для моей бригады работы очень много", - говорит бригадир Фатми Абу Шмай.

Восстановлением электричества в прошлом году занималось несколько бригад, примерно тысяча человек. Сейчас их количество уменьшилось, так как работы подходят к завершающей стадии.

"Мы начали восстанавливать электроснабжение почти год назад. Это очень большой город, времени, чтобы все наладить нужно немало, а сейчас заканчиваем уже. Осталось обеспечить электричеством всего пару кварталов", - рассказал бригадир электриков Ахмед Ибрагим.

О конфликте в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.