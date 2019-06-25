Экзамены во французских школах перенесли на июль из-за жары

ПАРИЖ, 25 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Министерство народного образования Франции решило отложить проведение экзаменов во французских школах из-за высоких температур, установившихся на большей части территории страны. Об этом сообщил глава ведомства Жан-Мишель Бланкер.

"Из-за сильной жары я, посоветовавшись с премьер-министром и министром здравоохранения, принял решение перенести письменные экзамены на получение диплома об окончании колледжа (первая ступень обязательного среднего образования - прим. ТАСС). Изначально экзамены были запланированы на 27 и 28 июня, однако теперь они пройдут 1 и 2 июля", - заявил Бланкер.

По его словам, перенос экзаменов затронет континентальную Францию, но не заморские территории. Бланкер добавил, что те, кто в силу обстоятельств не сможет пройти тест в июле, могут сделать это в середине сентября.

"Это решение было принято ради безопасности учеников и обеспечения хороших условий на экзаменах, - пояснил министр. - Нельзя, чтобы ученики сидели в душных классах на протяжении нескольких часов".

Это, впрочем, лишь одна из мер, которые могут быть приняты Министерством народного образования в связи с аномально жаркой погодой во Франции. В частности, Бланкер уже анонсировал возможное закрытие начальных школ, колледжей и лицеев на этой неделе, если погодные условия продолжат ухудшаться. Соответствующие решения, однако, будут приниматься в индивидуальном порядке, для каждого учебного заведения отдельно.

Французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний - "оранжевый" - уровень погодной опасности в стране из-за надвигающейся волны жары в 53 департаментах, преимущественно в центральных и восточных регионах страны. Согласно ее данным, во вторник на большей части территории Франции столбик термометра поднимется до отметки в 35-39 градусов, а в период с 26 по 28 июня температура достигнет 38-41 градуса.