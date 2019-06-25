Комитеты СФ порекомендовали назначить Демешина заместителем генпрокурора

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате назначить государственного советника юстиции третьего класса Дмитрия Демешина заместителем генерального прокурора РФ.

Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании двух профильных комитетов СФ по итогам предварительного обсуждения кандидатуры. Решение о назначении, как ожидается, будет принято на пленарном заседании Совфеда 26 июня.

В настоящее время Демешин занимает должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.