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Минэкономразвития разработает меры поддержки волонтерства среди населения старше 50 лет

С механизмами поддержки нужно будет определиться к маю 2020 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минтруд и Росмолодежь разработают меры поддержки развития волонтерской деятельности среди россиян старше 50 лет. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в РФ до 2025 года, который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты". Оператором портала является агентство ТАСС.

К маю 2020 года, согласно плану, ведомства должны разработать и реализовать "механизмы поддержки развития добровольчества среди граждан старше 50 лет". В решении задачи также будут задействованы благотворительный фонд "Память поколений" и Роспатриотцентр.

Кроме того, в добровольческую деятельность планируется также вовлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам обоих мероприятий в регионы будут направлены методические рекомендации, следует из документа.

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