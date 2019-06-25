Вице-премьеру Борисову продемонстрировали на форуме "Армия-2019" "фитнес для крыс"

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Новый прибор для оценки физической работоспособности лабораторных животных был продемонстрирован во вторник вице-премьеру РФ Юрию Борисову на стенде технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019".

Изделие представляет собой закрытую коробку с тремя беговыми дорожками. Разработчики пояснили, что устройство предназначено для исследования влияния медикаментов или отравляющих веществ на физическую активность подопытных животных.

"Фитнес для крыс, получается", - прокомментировал увиденное Борисов.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.