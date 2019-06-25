Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - процитировала украинская служба Би-би-си Филарета. Он также добавил, что у КП есть свой синод. "Синод есть, в него входят все архиереи церкви, их пятеро", - уточнил Филарет.

Кроме прочего, Филарет обвинил ПЦУ в рейдерских захватах храмов УПЦ КП и потребовал от украинской власти защитить имущественные права Киевского патриархата. "Все имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается в нашей церкви. ПЦУ начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Уже захватили Феодосиевский мужской монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора", - уточнил он. Филарет подчеркнул, что в случае отсутствия защиты со стороны украинской власти его церковь будет обращаться к европейской общественности.

Борьба ПЦУ и Филарета

20 июня под началом Филарета был проведен поместный собор раскольнической УПЦ КП, на котором, кроме прочего, было отменено постановление о ликвидации УПЦ КП, которое по требованию Константинопольского патриарха Варфоломея было принято 15 декабря 2018 года, перед так называемым объединительным собором, на котором две раскольнические структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. Собор 20 июня постановил, что УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность, а ее главой остается Филарет. Кроме того, УПЦ КП заявила, что продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, указав при этом ряд крупных монастырей и Киевскую православную богословскую академию.

В ПЦУ этот поместный собор УПЦ КП назвали неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий". На соборе ПЦУ в понедельник церковь переподчинила себе все имущество УПЦ КП, а Филарет был лишен "канонического права" управления Киевской епархией, однако он все же был оставлен в составе епархии за "личные заслуги в прошлом".

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако, не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но, как оказалось, существует до сих пор.

Филарет принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила от Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.