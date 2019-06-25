Астраханские власти планируют новые меры поддержки льготников с сентября

АСТРАХАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин внес в областную думу законопроект, предусматривающий введение новых выплат для льготников и увеличение старых пособий. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября, сообщил во вторник журналистам и.о. председателя правительства региона Виталий Шведов.

Новые меры соцподдержки касаются более 292 тыс. человек (получателей льгот). Законопроект дума Астраханской области должна рассмотреть 9 июля.

"Законопроектом предлагается существенно увеличить меры социальной поддержки для 15 категорий льготников. Планируется, что при принятии законопроекта новые меры соцподдержки начнут действовать с 1 сентября текущего года. При введении закона в действие на указанные цели с 1 сентября и до конца текущего года из регионального бюджета планируется выделить почти 199 млн рублей. В течение 2020 года на реализацию данных инициатив врио астраханского губернатора планируется выделить еще порядка 600 млн рублей", - сказал Шведов.

По его словам, документ, в частности, предусматривает увеличение пособия на ребенка для семей со средним доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, введение ежегодного пособия на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей и для детей-сирот, пособия на оплату коммунальных услуг и на оплату проезда некоторым категориям граждан, в том числе труженикам тыла и ветеранам труда.

Шведов заметил, что при принятии законопроекта пособие на ребенка с инвалидностью увеличится с 370 рублей до 1 тыс., а ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг для многодетных семей вырастет с 264 до 500 рублей.

В этом году на меры социальной поддержки льготников из консолидированного бюджета региона было выделено порядка 4,4 млрд рублей.