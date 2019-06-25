Избирком Екатеринбурга отказался регистрировать заявку на проведение референдума по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Об этом ТАСС сообщили в екатеринбургском избиркоме во вторник.

Группа горожан 11 июня направила в избирком заявку на проведение референдума по вопросу сохранения сквера на Октябрьской площади или же возведения храма Святой Екатерины на этом месте.

"Предложение инициативной группы отклонено комиссией единогласно", - сказали в избиркоме.