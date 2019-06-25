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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Избирком Екатеринбурга отказался регистрировать заявку на проведение референдума по храму

11 июня предложение о проведении референдума направила инициативная группа горожан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Об этом ТАСС сообщили в екатеринбургском избиркоме во вторник.

Группа горожан 11 июня направила в избирком заявку на проведение референдума по вопросу сохранения сквера на Октябрьской площади или же возведения храма Святой Екатерины на этом месте.

"Предложение инициативной группы отклонено комиссией единогласно", - сказали в избиркоме.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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