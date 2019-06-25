Филарет обвинил Порошенко в передаче Константинополю контроля над украинскими монастырями

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Почетный патриарх новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - Филарет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение, согласно которому Константинопольский патриархат получит контроль над рядом монастырей в стране. Об этом Филарет заявил на пресс-конференции по результатам Синода ПЦУ, который состоялся в Киеве 24 июня.

"3 ноября 2018 года президент Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение, по которому на Украине открываются экзархаты. Эти ставропигиальные экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю Украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей", - сказал Филарет.

По его словам, сделка была тайной, и он о документе ничего не знал. При этом он сообщил, что ПЦУ до момента передачи этих храмов и монастырей должна платить Вселенскому патриархату 28 млн ежемесячно, не уточнив в какой именно валюте.

24 июня на Синоде ПЦУ был принят ряд решений относительно проведенного недавно Филаретом собора, на котором он объявил о "восстановлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)". ПЦУ подчинила себе все церкви Киевской епархии, приняв решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией".

Создание ПЦУ

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако, не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви.

В конце 2018 года под контролем украинских властей и при активном участии Константинопольского патриархата на базе объединения двух раскольнических церковных организаций - Киевского патриархата, возглавлявшегося Филаретом, и Украинской автокефальной православной церкви - была создана ПЦУ, которую не признала ни одна поместная церковь. После ее создания Киевский патриархат должен был быть распущен, но, как оказалось, существует до сих пор.

Филарет принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.