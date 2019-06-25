Госдума расширяет возможности использования труда заключенных

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, который позволяет привлекать ряд категорий заключенных к работе на предприятиях, расположенных за пределами мест лишения свободы.

Законопроект затрагивает круг лиц, осужденных к принудительным работам, а также заключенных в колониях-поселениях. Согласно тексту документа, организации, использующие труд этих осужденных, смогут создавать "участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся". Администрации таких центров будут предоставлять осужденным общежития для проживания, необходимые помещения и имущество для отбывания наказания.

Как указывают в пояснительных материалах авторы законопроекта - члены Совета Федерации - условия труда будут создаваться за счет средств предприятий. Необходимость принятия инициативы обусловлена тем, что сейчас законодательно не предусмотрена возможность размещения (проживания) и работы осужденных на предприятиях или общежитиях вне колоний-поселений и исправительных центров.