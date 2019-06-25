Более 150 ученых обсуждают экологическую безопасность в Арктике на форуме в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Более 150 ученых из различных регионов страны, а также Норвегии, Великобритании и Турции обсуждают проблемы экологической безопасности и устойчивого развития Арктики в ходе Всероссийской конференции "II Юдахинские чтения", которая открылась во вторник в Архангельске. Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (ФИЦКИА РАН) Иван Болотов.

"Вторые Юдахинские чтения посвящены комплексным проблемам изучения природной среды, экологическому состоянию природной среды Арктики. Есть представители из Турции, Великобритании, Норвегии. Российские научные центры представлены очень широко: Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Владивосток, ряд регионов юга европейской части, например, Южный научный центр, который находится в Ростове-на-Дону. Всего коло 160 ученых", - сказал Болотов.

Он отметил, что сейчас важна комплексность исследований и знаний. "Эта конференция посвящена памяти нашего выдающегося ученого, человека, который стоял у истоков ФИЦКИА вместе с Николаем Павловичем Лаверовым, это Феликс Николаевич Юдахин, ему 85 лет было бы в этом году. Конференция комплексная, потому что Феликс Николаевич был фигурой выдающейся: он занимался и геологией, и биологией, и вопросами, связанными с оценкой окружающей среды, курировал исследования в области лесоведения, участвовал, в том числе в исследованиях комплексных, связанных с медициной и влиянием окружающей среды на человека и т. д.", - добавил собеседник агентства.

Развитие научного центра в Архангельске

По словам Болотова, в архангельском научном центре основы комплексного подхода были заложены Юдахиным еще в 1990-е. "Те лаборатории, которые он создавал здесь, и институт экологических проблем Севера УрО РАН, который вошел в состав ФИЦКИА, был создан им. И изначально он создавал именно комплексные структуры, предвидел, можно сказать, будущее, потому что интенсивный интерес со стороны государства и властных структур к комплексным исследованиям, комплексному освоению, например, Арктики, возник недавно, - добавил Болотов. - Юдахин все это делал еще в 1990-е годы".

Как сказал ТАСС представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, следующим этапом развития ФИЦКИА станет переезд в специально построенное здание. "В центре сложился коллектив, есть большой научный задел, следующим этапом развития ФИЦКИА РАН станет обретение нового здания, на строительство которого выделено 500 млн рублей, - сказал собеседник агентства. - В настоящее время построены два этажа, летом ожидается окончание строительства основной части здания. Это будет здание площадью 5 тыс. кв. метров, наполненное современным лабораторным оборудованием".

Соглашение между Архангельском и Якутском

В ходе форума было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между ФИЦКИА РАН, Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ), Северным государственным медицинским университетом (СГМУ) и Якутским научным центром Сибирского отделения РАН (ФИЦ ЯНЦ СО РАН). "Якутский научный центр тоже комплексный, и мы планируем максимально усилить с ними сотрудничество, - сказал Болотов. - Мы уже сотрудничаем с Северо-Восточным федеральным университетом, также у нас развивается сотрудничество с Магаданом, с Кольским научным центром, научными центрами Карелии и Коми, и мы сможем все это объединить, выступить интеграторами усилий всех этих организаций в области изучения Арктики, наладить совместные комплексные полевые экспедиции в различные точки Арктической зоны РФ".

Соглашение подразумевает научно-техническое сотрудничество, обмен учеными, студентами и аспирантами, а также совместные проекты. "У нас есть научный стационар в Нарьян-Маре, у коллег из Якутии есть стационар на севере республики в дельте Лены, и в дельте Хатанги они новый стационар открыли. Мы могли бы там более эффективно изучать Арктику, объединив наш потенциал", - добавил Болотов.

Как сказал ТАСС председатель ФИЦ ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев, нужно создать общую межрегиональную базу данных по Арктике. "Самое главное, те данные, которые мы изучаем в наших регионах, они должны увязываться, - пояснил он. - Надо будет создавать одну общую базу данных, которая объединяла бы всю Арктику, все особенности, которые есть в наличии на разных площадках. Как таковой базы пока нет, каждый регион, каждая научная школа по своим планам добывает новые знания. Их нужно интегрировать в междисциплинарные проекты, совместные проекты".

Лебедев отметил, что якутский центр интересуют наработки архангельских ученых по экологии и медицине. "Я бы отметил, что самое главное - это относится к экологической и медико-биологической части. Это направление в Архангельске очень развито, не только на федеральном уровне, но котируется и на международном уровне. Я хочу в нашем регионе усилить эту сторону, - добавил он. - Важен опыт Архангельской области по переработке минеральных ресурсов".

По словам Лебедева, у Якутии хорошие наработки по материалам и оборудованию. "У нас сильны направления, которые связаны с изучением новых материалов и новых технологий для оборудования и приборов, которые необходимы для освоения арктических регионов, - сказал собеседник агентства. - Нужны приборы, оборудование, которые адаптированы для полярных условий. Мы хотели бы эту часть тиражировать и совместно с вашим регионом дальше изучать".

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