Авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Ереваном станет ежедневным с 9 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" с 9 июля запустит ежедневные рейсы из Ростова-на-Дону в Ереван и в обратном направлении. Об этом во вторник сообщается на сайте авиаперевозчика.

"С 9 июля текущего года частота обслуживания направления между столицами Дона и Армении станет ежедневной", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в столицу Армении из Ростова-на-Дону и обратно можно попасть пять дней в неделю. "Азимут" осуществляет рейсы в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. "В расписании перевозчика добавятся вечерние рейсы по вторникам и четвергам", - рассказали в "Азимуте".

"Это была долгая работа, мы давно это [увеличение рейсов] планировали в связи с высоким спросом", - уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). В настоящее время авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов "Сухой Суперджет 100". К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.