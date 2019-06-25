Сестра Быстрицкой планирует установить на ее могиле памятник женской красоте

"Больше 20 лет назад сестра собиралась организовать в Москве культурный центр для женщин, где они могли бы заниматься здоровьем, творчеством, спортом и сценическими основами, мы вместе с ней разрабатывали этот план. Семья скульпторов Согоян, с которыми она была дружна, сделали для этого центра изваяние. К сожалению, идея центра так и не была воплощена, и работа туда не попала, теперь мы планируем использовать ее при создании памятника сестре. Изваяние станет центром композиции, памятник будет посвящен женской красоте, он будет очень пластичный, женственный и нежный", - сказала она.

Она уточнила, что созданием памятника займутся братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян.

Микаэль Согоян рассказал ТАСС, что памятник планируется установить в 2020 году.

"Предложил бы открытие мемориального комплекса приурочить ко дню рождения народной артистки в апреле. Во время гастролей Малого Театра в Киев в 1983 году моего отца, лауреата Ленинской премии СССР Фридриха Согояна познакомили с Элиной Быстрицкой, они сдружились, он создал два ее портрета. Что касается памятника, мы видим этот образ в мраморе, воплотим его в белом камне, все будет лаконично, просто и со вкусом, как она любила. Мы уже приступили к эскизному проекту", - сказал он.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Снялась в таких фильмах, как "В мирные дни", "Неоконченная повесть", "Добровольцы". В 1957-1958 годы сыграла роль Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон". Состояла в труппе Государственного академического Малого театра, где играла в спектаклях "Веер леди Уиндермир", "Бешеные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума". Умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.