Прокуратура потребовала прекратить полномочия трех депутатов в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полномочия трех депутатов в Подмосковье прекращены по требованию прокуратуры из-за коррупционных нарушений. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

"Проверка показала, что два депутата совета депутатов сельского поселения Селковское не исполнили в установленный законом срок обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своих семей за 2018 год", - сказали в надзорном ведомстве.

Еще один депутат Сергиева Посада не в полном объеме отразил сведения о доходе за прошлый год и имевшихся банковских счетах. В связи с этим Сергиево-Посадская городская прокуратура Московской области внесла в советы депутатов указанных муниципальных образований представления, которые рассмотрены и удовлетворены. "Полномочия депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, досрочно прекращены", - заключили в Генпрокуратуре.