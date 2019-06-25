Мэрия Самары обратилась в Росприроднадзор из-за слива стоков заводом "Кока-Кола"

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Администрация Самары направила запрос в Росприроднадзор по факту затопления канализационными стоками железнодорожной платформы "Вишневая" в Кировском районе города. К ответственности требуют привлечь завод "Кока-Кола", сообщили ТАСС во вторник в администрации города.

"О привлечении его [завода] к ответственности направлен запрос в Росприроднадзор", - сказала собеседница агентства.

Жители Самары пожаловались в городскую администрацию о затоплении канализационными стоками территории около железнодорожной платформы "Вишневая", а также нескольких дачных участков.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил в социальных сетях, что стоки разливаются от завода ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" в Самаре.

ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" входит в состав Coca-Cola HBC, производящей напитки в странах Центральной и Восточной Европы. Завод в Самаре был открыт в 1997 году, выпускает более 40 видов продукции, в том числе безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes и питьевую воду BonAqua. Завод обеспечивает напитками Нижегородскую, Саратовскую, Пензенскую, Оренбургскую и Московскую области, Москву и Республику Башкортостан.