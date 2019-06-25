Строительство 15 детских садов начнется в 2019 году на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены начать строительство 15 детских садов в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". В 2020 году планируется начать строительство еще девяти дошкольных учреждений, сообщила во вторник первый заместитель министра образования края Наталья Лаврова.

"В 2019 году будет завершено строительство трех детских садов общей мощностью 600 мест. Начнется строительство еще 15 детских садов, оно будет завершено в 2020 году. В следующем году также начнется строительство 9 детских садов", - сказала она на коллегии министерства, посвященной реализации национальных проектов.

По словам Лавровой, цель масштабного строительства - обеспечение детей в возрасте до трех лет местами в детсадах. "Всего будет создано более 4 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет путем строительства 27 объектов образования в период 2019-2021 годов. Таким образом, мы достигнем необходимых показателей", - сказала она.

Заместитель министра отметила, что еще одна задача региона - развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования. "Министерством просвещения РФ разрабатываются правила распределения из федерального бюджета финансовых средств на данные цели, мы планируем участвовать в этом конкурсном отборе, необходимо уже сейчас прорабатывать вопрос взаимодействия с индивидуальными предпринимателями", - пояснила Лаврова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.