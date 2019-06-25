Информсистему градостроительной деятельности Дагестана могут разработать в течение 1,5 лет

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Дагестана (ИСОГДД) может быть создана в течение 1,5 лет. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Незир Гусейнов.

"Мы меняем систему градостроительства как таковую. Мы приводим в соответствие те документы, которые есть, вносим в них изменения, создаем градостроительную систему, которая разорвет связь чиновника и застройщика. ИСОГДД мы планируем внести в течение полутора лет, потому что надо загружать с нуля", - сказал он.

Гусейнов также пояснил, что в регионе уже ведется работа по разъяснению застройщикам нормативной базы. "У нас должны быть правила четкие и ясные, у нас инструменты регулирования есть все, надо их применять, а этого долгое время не было, хотим это внедрить путем проведения семинаров, образовательных программ, которые мы уже проводим с привлечением специалистов из Москвы, из других регионов, которые имеют хороший опыт. Пытаемся приглашать и проводить такие мероприятия", - добавил он.

Ранее пресс-служба главы и правительства Дагестана сообщила, что власти региона намерены передать полномочия в сфере архитектуры и градостроительства с муниципального на региональный уровень, а для актуализации градостроительной документации и упорядочения деятельности в области градостроительства и архитектуры предполагается создание республиканского института генерального плана и территориального планирования. На проблему хаотичной застройки городов Дагестана также обращали внимание следственные органы.