Два российских ресторана вошли в список The World’s 50 Best Restaurants

СИНГАПУР, 25 июня. /ТАСС/. Сразу два российских ресторана были включены в наиболее авторитетный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants 2019. Церемония награждения прошла во вторник в Сингапуре.

Базирующий в Москве ресторан White Rabbit занял 13-ю строчку, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлогодним показателем. "Это место славится своей традиционной русской кухней с особой атмосферой, которую создает шеф-повар Владимир Мухин", - отметили ведущие церемонии награждения. Еще один московский ресторан Twins Garden впервые попал в топ-50 и занял 19-ю строчку.

Лучшие же рестораном, по мнению 1000 экспертов, входящих в совет премии, стал французский Mirazur, а лучшим азиатским признан находящийся в Бангкоке Gaggan, который в мировом рейтинге занял 4-ю строчку, поднявшись на одну позицию.

На днях также был опубликован лонг-лист 120 лучших ресторанов, в который также попали представители России. В частности, это московский ресторан Selfie (65-я строчка), дебютантами престижной премии также стали Harvest (92-я строчка) и "Кококо" (104-е место), причем, как отметили составили рейтинга впервые оказались рестораны из Санкт-Петербурга.

Руководитель проекта The World’s 50 Best Restaurants Уилльям Дрю подчеркнул, что "церемонию, которая проводится уже 18-й раз подряд, впервые принимает один из мегаполисов Азии, отметив растущее влияние азиатской кухни на общемировую". The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным рейтингом в этой области. Помимо номинаций на лучший ресторан, также награждаются лучшие шеф-повары, кондитеры, а также составляется топ мировых баров.