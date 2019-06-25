В РПЦ назвали слова митрополита о гибели советских солдат личным мнением

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заявление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что гибель советских солдат в начале Великой Отечественной войны была "жертвой за безбожие", является его личным мнением и не представляет позиции Русской православной церкви. Об этом написал во вторник в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата Владимир Легойда.

"Как любой человек, митрополит Иоанн имеет право на свою точку зрения. И как у любого человека, эта точка зрения выражает его собственную позицию, его собственный взгляд. Не нужно рассматривать эти слова как какое-то официальное выражение позиции Церкви", - написал он.

"Конечно, даже по переписи 1937 года верующих в СССР было больше, чем атеистов. И 80% религиозных людей составляли православные. Но я не думаю, что Божий промысел действовал линейно, с неизбежностью безличной кармы наказывая за безбожие и отправляя на смерть в первую очередь некрещеных, оставляя при этом крещеных для победы", - считает Легойда.

Он отметил, что в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии служили представители всех вероисповеданий. "Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку", - добавил он.

Ранее на мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что потери СССР в период ВОВ стали расплатой за безбожие: он утверждает, что в первые месяцы погибли бойцы, большинство из которых "не были крещеными", и что "войну выиграли крещеные люди". Видео выступления митрополита опубликовано на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.