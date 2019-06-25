Экс-спикер Госсовета Коми взыскала 1,827 млн рублей компенсации за уголовное преследование

СЫКТЫВКАР, 25 июня. /ТАСС/. Бывший ректор Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина, экс-депутат Госсовета Коми и спикер регионального парламента пятого созыва Марина Истиховская взыскала более 1,827 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Такое решение принял во вторник Сыктывкарский городской суд, говорится в размещенном на сайте суда сообщении.

"Также были удовлетворены заявленные требования в части взыскания с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием, расходов на оплату услуг адвоката, суммы материального ущерба, понесенного в связи с отстранением Истиховской М. Д. от должности, в том числе неполученной заработной платы по должности ректора и компенсации за неиспользованный отпуск, с соответствующими с индексациями в общем размере 1827126 рублей 22 копейки", - говорится в сообщении.

По информации суда, требования Истиховской удовлетворены частично. В возмещении суммы ущерба в виде недополученных зарплаты по должности ректора и компенсации за неиспользованный отпуск с даты увольнения по дату завершения трудовых отношений, согласно трудовому контракту, было отказано.

Дело ректора

В июле 2017 года Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной по всем статьям предъявленного обвинения и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом занимать определенные должности на два года. Также суд постановил взыскать с осужденной 12,394 млн рублей причиненного ущерба.

По данным следствия, в 2014 году Истиховская, занимая пост ректора госуниверситета, без согласования с Минобрнауки РФ предоставила в пользование ООО "ТП "Бумажник" находящиеся в федеральной собственности нежилые помещения. Предприятию были переданы 3288 кв. м по договору безвозмездного оказания услуг по общественному питанию, фирма оплачивала лишь коммунальные расходы - 290 тыс. рублей в месяц. Общий размер причиненного университету ущерба изначально был оценен в 59 млн рублей, но в ходе расследования был снижен до 30,5 млн рублей, а в ходе судебного процесса - до 12 млн рублей. Как настаивал гособвинитель, подсудимая имела право передать помещения в аренду только с разрешения Минобрнауки РФ и после проведения торгов.

Кроме того, Истиховской было предъявлено обвинение в незаконном предоставлении служебной квартиры вуза приезжему специалисту, который помогал ректору в проведении ее избирательной кампании в Госсовет Коми в 2015 году. Политтехнолог занимал служебное жилье с апреля по сентябрь 2015 года. Ущерб вузу был оценен в 67 тыс. рублей. Истиховская внесла эти средства в кассу вуза на стадии прокурорской проверки, по результатам которой в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело.

Приговор Сыктывкарского горсуда был обжалован и прокуратурой, и экс-ректором, и ее адвокатом. Истиховская настаивала на своей невиновности, приводя в пример практику крупнейших вузов страны, где питание преподавателей и студентов организовано на основе договора оказания услуг, использование же служебной квартиры она оплатила. Гособвинитель просил признать Истиховскую виновной и приговорить к реальному сроку - четырем годам колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на три года, а также лишить звания Заслуженного работника Республики Коми и взыскать причиненный вузу ущерб.

Верховный суд Республики Коми в ноябре оправдал Истиховскую по эпизоду с передачей помещений "Бумажнику" в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, признав за ней право на реабилитацию. По эпизоду с квартирой Истиховская была признана виновной и приговорена к двум годам запрета занимать определенные должности. В марте этого года Сыктывкарский городской суд постановил выплатить в пользу Истиховской компенсацию морального вреда от уголовного преследования в размере 340 тыс. рублей.