Метро Петербурга направит 309 млн рублей на "умное" видеонаблюдение для четырех станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Петербургский метрополитен вложит 309 млн рублей в оснащение станций "Садовая", "Пионерская", "Черная речка" и "Спортивная" системами интеллектуального видеонаблюдения для автоматического обнаружения оставленных предметов. Победителем конкурса признана компания "Аспект Северо-Запад", снизившая начальную стоимость контракта на 10,5%, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Признать победителем закупки АО "Аспект Северо-Запад", предложившего цену контракта 309 млн рублей", - следует из документов.

Исполнителю предстоит завершить работы к ноябрю 2019 года. В 2018 году "Аспект Северо-Запад" победил в шести конкурсах Петербургского метрополитена на общую сумму 221 млн рублей, следует из данных системы СПАРК.

Как ранее сообщила пресс-служба городской подземки, системами интеллектуального видеонаблюдения оснащены станции "Улица Дыбенко" и "Гражданский проспект", "Озерки" и "Сенная площадь". Всего система интеллектуального видеонаблюдения насчитывает около 5,5 тыс. камер.