Минздрав: в наркологической помощи чаще всего нуждаются люди от 20-39 лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 250 тыс. человек обратились за услугами амбулаторного лечения наркомании в 2018 году, чаще всего за помощью обращаются люди в возрасте от 20 до 39 лет. Об этом в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, который отмечается 26 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"В 2018 году с диагнозом "наркомания" обратилось за амбулаторной помощью 250 тыс. 634 пациентов. Чаще всего за наркологической помощью люди обращаются в возрасте 20-39 лет", - говорится в ответе Минздрава на запрос ТАСС.

Отмечается, что число обратившихся за помощью в 2018 году уменьшилось на 8% по сравнению с 2017 годом. В министерстве также уточнили, в большинстве случаев (83%) помощь требовалась мужчинам и только 17% от общего числа составляли женщины.

По данным отделения эпидемиологи Национального научного центра (ННЦ) - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, в 2018 году наркотическая зависимость среди общего населения встречалась с частотой 170,64 случаев на 100 тыс. человек (в 2013 - 226,94), среди подростков в возрасте 15-17 лет - 13,12 случаев соответственно (в 2013 году - 10,39). Кроме того, отмечается снижение алкогольной зависимости за последние шесть лет, как среди общего населения, так и среди подростков. В 2013 году было фиксировалось 1290,35 случаев алкоголизма на 100 тыс. общего населения, при 937,05 в 2018 году. Среди подростков - 15,21 и 4,16 на 100 тыс. человек соответственно.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе в ходе круглого стола, посвященного формированию здорового образа жизни и проблеме подростковой наркомании, сообщил, показатели детской и подростковой наркомании в России возросли, в частности, из-за более прицельной работы специалистов по выявлению наркомании в данной категории. По его словам, случаи потребления наркотиков среди детей фиксируются уже с шестилетнего возраста.

По данным руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, ежегодные экономические потери России от наркомании составляют около 4 трлн рублей год, это примерно около 4% от ВВП страны. Он уточнил, что такой ущерб связан с потерей трудовой части населения, нагрузкой на медицину, систему оказания социальной помощи и защиты.