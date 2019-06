Восемь вузов России вошли в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга ARWU

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число российских вузов в сотне лучших университетов мира по версии Шанхайского предметного рейтинга (ARWU) выросло с шести до восьми. Всего в данном списке представлено 15 вузов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

Компания ShanghaiRanking Consultancy 26 июня обнародовала результаты предметного рейтинга ARWU. В нем проранжированы более чем четыре тысячи вузов планеты по 54 предметам в таких областях знания, как естественные и инженерные науки, науки о жизни, медицинские и социальные науки. Россия в этом году расширила свое присутствие в топ-100, увеличив количество университетов с шести до восьми вузов. В то же время количество вузов РФ в рейтинге сократилось с 17 до 15.

В первой сотне

"Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (16 раз). Среди вузов проекта "5-100" по данному показателю на первом месте второй год подряд - Новосибирский госуниверситет (представлен восемь раз)", - сказали в пресс-службе проекта.

МГУ опустился на одну позицию в предметном рейтинге по физике, расположившись на 45-м месте. Также Московский университет вышел из группы 51-75, заняв позицию 76-100 в области "Математика".

"МГУ - один из самых ярких примеров классического вуза. Он изначально, еще в XVIII веке был задуман как университет, объединяющий все дисциплины, и вот уже более 250 лет развивается во всех направлениях под руководством лучших умов", - сказал ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя итоги рейтинга. По его мнению, рост и гармоничное развитие Московского университета обеспечивают фундаментальное классическое образование, высочайший уровень научных исследований, внедрение новейших технологий.

Санкт-Петербургский государственный университет вошел в топ-100 предметного рейтинга "Автоматизация и управление" и спустился с 32-й на 36-ю позицию. Белгородский государственный национальный исследовательский университет сохранил свои позиции в предметной области "Металлургия" (группа 76-100).

Вошли впервые

По информации пресс-службы, два участника проекта "5-100" впервые вошли в топ-100 предметного рейтинга ARWU. Томский политехнический университет, занявший позицию 76-100 в предметной области "Машиностроение", и Университет ИТМО - позиция 76-100 в предметной области "Автоматизация и управление".

Как отметил директор центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев, для вуза это замечательный результат. "Мы его, можно сказать, ожидали, понимали, что по целому ряду показателей у нас очень хорошие перспективы", - сказал Куфтырев ТАСС.

Он добавил, что успешное представление Университета ИТМО в рейтинге связано со стремительным ростом количества публикаций в международных научных журналах в последние годы, а также с увеличением доли статей, написанных в соавторстве с зарубежными учеными. "[Это] во многом является результатом участия ИТМО в проекте "5-100", - добавил он.

Кто еще в топ-100

Также в топ-100 лучших вузов мира по различным направлениям вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Новосибирский государственный университет. Высшая школа экономики представлена в областях "Социология" (позиция 51-75) и "Математика" (позиция 76-100), МИСиС вошел в сотню лучших по направлению "Металлургия" (позиция 76-100), а также вместе с НГУ - в топ-100 предметного рейтинга "Горные науки и горное дело", расположившись в группе 76-100.

"Для нас ценно получить высокую оценку этого рейтинга, поскольку обязательным условием присутствия в нем является исследовательская активность университета. И НГУ неслучайно представлен именно в естественно-научных направлениях: более 90 % преподавателей этого блока - ученые Сибирского отделения РАН, активно работающие в различных областях современной науки", - сообщил ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

Существенный рост

Как сообщили в пресс-службе проекта, существенный рост по направлению "Физика" продемонстрировали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", шагнувший с позиции 151-200 на позицию 101-150, и Московский физико-технический институт, переместившийся с позиции 201-300 на 151-200.

"Шанхайский рейтинг самый консервативный, но здесь мы также видим положительную динамику. Продвижению МФТИ в мировом рейтинге по физике способствует упор на передовые направления исследований и привлечение молодых талантливых ученых. За последние пять лет мы создали в МФТИ 54 лаборатории в сотрудничестве с ведущими академическими институтами, научно-исследовательскими институтами и промышленными компаниями, а также привлекли в эти лаборатории более 50 ученых, которые вернулись в Россию из ведущих научных центров мира", - прокомментировал ТАСС итоги рейтинга проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган.

Кроме того, положительную динамику в топ-200 продемонстрировал и НИУ ВШЭ. Вуз перешел из диапазона 151-200 в диапазон 101-150 рейтинга "Политические науки". Также Высшая школа экономики входит в предметный рейтинг "Экономика" (позиция 151-200).

"ВШЭ "открывает" для глобального мира предметные области российского образования: университет каждый год первым появляется в Шанхайском рейтинге по ряду предметов, как, например, в этом году область делового администрирования. И остается лидером среди российских вузов по социологии, по политическим наукам, экономике, менеджменту, а теперь и по психологии и деловому администрированию", - сказала ТАСС старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. Запущена в России в соответствии с майским указом президента. Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU).