В топ-20 The Indie Games Showcase вошли три игры российских разработчиков

ЛОНДОН, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. В "двадцатку" финалистов международного конкурса The Indie Games Showcase, организованного сервисом Google Play, вошли три игры российских разработчиков.

Головоломка Tiny Room Stories: Town Mystery ("Истории маленькой комнаты: Тайна города") была создана разработчиком из Красноярска Kiary Games. Суть игры состоит в том, чтобы находить выходы из комнат, попутно решая массу задач в поисках ключей. Один из ее авторов Василий Поваляев рассказал, что "на данный момент приложение скачало порядка 150 тыс. пользователей по всему миру".

Супружеская пара из Ульяновской области (поселок Карсун) Татьяна и Евгений Лазебные представили публике игру Fobia, которая стала их первым подобным проектом. Ее идея заключается в том, что главный герой - девочка - убегает от собственных страхов, которые преследуют и встречаются на ее пути в виде животных, необычных образов. В конце концов, она должна будет преодолеть все свои фобии. "Это наша первая игра. Мы с мужем сделали ее за пять месяцев . Он выступил в качестве разработчика, а я рисовала графику и делала анимацию. Мы просто хотели попробовать что-то новое, затем через год после выпуска игры мы подали заявку для участия в конкурсе и сразу же попали в топ-20. Теперь мы не намерены останавливаться. Нам очень понравился этот опыт. Мы получили много положительных откликов", - поделилась в беседе с корреспондлентом ТАСС Татьяна Лазебная.

Третьими финалистами от России стали инди-разработчики из Москвы с платформером Peep, где пользователю предлагается пройти программу обучения роботов с набором головоломок и сложных препятствий, которые необходимо преодолеть за определенное время.

Представители Великобритании и Украины вошли в тройку победителей финала конкурса. Церемония награждения состоялась в лондонском музее современного искусства - Галерее Саачи.В ходе презентации игровых приложений пользователи могли на протяжении трех часов общаться с их авторами, которые презентовали свои работы и отвечали на все вопросы. Всего в списке финалистов оказалось 20 инди-игр. При участии посетителей выставки затем был определен топ-10, из которого жюри определило победителей. В конкурсе также приняли участие представители таких стран, как Россия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Чехия Словакия и Польша.

Триумфаторы конкурса

Игра G30 украинского инди-разработчика Ивана Ковалева призвана привлечь внимание общественности к проблеме распространения болезни Альцгеймера. Каждый ее уровень отражает историю человека с ментальным расстройством, который пытается собрать воедино ускользающее прошлое, прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Приложение получило положительные отклики как среди пользователей, так и от самого жюри конкурса, оценившего проделанную Ковалевым работу, которому пришлось самостоятельно погрузиться в изучение симптоматики заболевания. "Над игрой я работал в течение двух лет. Когда я изучал литературу, истории болезней, смотрел фильмы на эту тему. Меня настолько поразило то, что люди могут умирать, оставаясь при этом живыми. Деменция - это страшнейшая вещь, которая развивается постепенно. В этом плане она даже хуже смерти", - сказал он корреспонденту ТАСС.

В число победителей вошла игра Ordia - платформер с управлением одним пальцем, где пользователю необходимо управлять новой формой жизни, которая только-только делает свои первые шагни в опасном мире. Игра-пазл Photographs также стала триумфатором конкурса, ее суть заключается в выполнении различных заданий, для выполнения которых потребуется взаимодействовать с игровым миром посредством использования различных предметов, а также общаться с персонажами и решать головоломки.

Находить "бриллианты"

Организаторы The Indie Games Showcase уверены, что главным преимуществом разработчиков инди-игр перед лицом крупных компаний является свобода творчества. "Наша задача как бизнес-менеджеров заключается не только в развитии ведущих разработчиков, но в ведении поиска новых "бриллиантов" в системе, чтобы помогать им расти. Вот такие мероприятия, на мой взгляд, и помогают следовать этой цели. Мне кажется, что инди-индустрия будет разрастаться по той простой причине, что творческие люди всегда были, есть и будут", - отметил менеджер по развитию бизнеса Google Play Алексей Соболев.

Призы финалистам и победителям

Все 20 финалистов конкурса получат от Google Play дополнительные возможности для продвижения своих продуктов. Трое победителей смогут воспользоваться премиум размещением игры в течение одной недели в магазине приложений Google Play, а также им будет передан ваучер на €100 тыс., который покроет рекламные услуги маркетингового агентства Yellow Head.

Инди-игры (от англ. independent video game - "независимая компьютерная игра") создаются отдельными разработчиками или небольшими компаниями без финансовой поддержки крупных издательств. Как правило, такие игры особенно популярны среди пользователей смартфонов и планшетов.