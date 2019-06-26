В Крыму будут присваивать почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" будут присваивать городам и селам Республики Крым в целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон сразу в двух чтениях приняли в среду депутаты Госсовета региона.

"Настоящий закон принимается в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан", - сказал на заседании спикер регионального парламента Владимир Константинов, представляя проект закона. Документ будет направлен на подпись главе республики Сергею Аксенову.

По его словам, почетное звание будет присваиваться населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. Почетное звание может быть присвоено городу, поселку городского типа, поселку, селу, кроме тех городов, которым в соответствии с законодательством РФ присвоено почетное звание "Город-Герой" или почетное звание РФ "Город воинской славы".

На территории Крымского полуострова два города-героя - Керчь и Севастополь, город Феодосия является городом воинской славы.