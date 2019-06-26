Семья Романовых вспоминает великую княжну Марию Николаевну

ПАРИЖ, 26 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Прозвучавший 120 лет назад в России 101 орудийный выстрел известил, что в императорской семье в этот день вновь родилась дочь. Великой княжне Марии, названной так в честь бабушки - матери государя Марии Федоровны, судьба отвела менее 20 лет - от рождения в Петергофе в июне 1899-го до ночи расстрела в Екатеринбурге в июле 1918-го. Спустя многие десятилетия после смерти великая княжна была прославлена Русской православной церковью в сонме новомучеников ХХ века вместе с родителями, сестрами и братом.

О том, какой образ третьей дочери царя Николая II сохранился в доме Романовых, рассказала в интервью ТАСС в годовщину рождения великой княжны глава благотворительного фонда семьи, княгиня Феодора Алексеевна. "Я очень люблю фотографию, сделанную менее чем за год перед началом мировой войны, - сказала она. - Дочери государя сняты вместе в Беловежской пуще. Четыре очаровательные девушки, полные ожиданий в золотую русскую осень. Марии Николаевне в ту пору всего 14 лет, и хотя снимок не цветной, он замечательно передает красоту ее глаз, огромное обаяние, о котором свидетельствовали все современники".

Русская цесаревна

Неразлучные Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, или ОТМА, как называли их в семье по первым буквам имен, были удивительно красивы. И все же среди порфиродных сестер (то есть родившихся в царствование родителей) выделяли именно Марию Николаевну. Все сходились в том, что великая княжна была "настоящей русской красавицей с необычайно ровным характером". "В семье были убеждены, что она станет художницей, возможно, этот талант она унаследовала от бабушки, которая не только покровительствовала искусству, но и сама прекрасно рисовала", - рассказала глава фонда. Мария была также очень музыкальна.

Особенно много времени она проводила с братом. Цесаревич Алексей прибегал к ее помощи в период приступов болезни. "Маша, неси меня!", - эти слова часто слышали в Царском Селе. Физической силой (великая княжна могла поднять даже своего учителя английского Чарльза Гиббса) она пошла в деда - императора Александра III.

Царская дочь отличалась особой отзывчивостью, она могла говорить абсолютно со всеми людьми, которых встречала на своем пути, и каждому оказывала знаки внимания. В годы Первой мировой войны великая княжна приходила в госпиталь помогать раненым, большинство из которых не знали, что так заботливо их опекает настоящая принцесса.

Одной из черт ее характера была отвага. Феодора Алексеевна напомнила, что именно Мария была рядом с матерью в те минуты, когда Александре Федоровне, оказавшейся вместе с детьми под домашним арестом после отречения императора от престола, приходилось объясняться с комендантом или караулом. Она же сопровождала родителей во время переезда из Тобольска в Екатеринбург. Остальные цесаревны и наследник не могли сразу присоединиться к ним по болезни.

Неотправленные письма

Почему из Лондона, несмотря на состояние детей, так и не пришло долгожданное предложение приютить Романовых? "Я часто задаю себе этот вопрос, - призналась Феодора Алексеевна. - Тем более, что, согласно многим свидетельствам родственников, лорд Маунтбеттен, племянник императрицы Александры Федоровны, был влюблен в свою русскую кузину с детских лет и до конца дней хранил у изголовья кровати фотографию Марии Николаевны". Но не ждали семью и в Париже. "И этому семье было трудно найти объяснение, ведь именно русский император пришел на помощь Франции в годы Первой мировой войны", - напомнила княгиня.

Правомерны ли параллели между судьбами династий Бурбонов и Романовых? "Да, если сравнивать обращение революционеров со своими узниками, и нет, если обратиться к посмертной истории, - заметила глава фамильного фонда. - Когда останки Людовика XVI и Марии-Антуанеты были обнаружены и захоронены, на месте их погребения выстроили часовню, где каждый год служат молебны об усопших. Новых доказательств, что это прах Бурбонов, никто, насколько мне известно, не требовал".

Дело жизни

Умерший в 2016 году глава Дома Романовых князь Димитрий Романович завещал Феодоре Алексеевне довести до конца то, что считал делом своей жизни - достойное захоронение останков цесаревича Алексея Николаевича и Марии Николаевны, обнаруженных в 2007 году, спустя годы после остальных членов семьи.

Ни Димитрий Романович, ни его брат Николай Романович, возглавлявший семью до него, не сомневались в подлинности останков и неустанно призывали к тому, чтобы Мария и Алексей могли, наконец, соединиться с родителями и сестрами. Глава Дома не исключал, что и по завершении экспертизы у кого-то могут оставаться сомнения, но не считал их обоснованными. "Кому-то всегда не будет хватать информации, - заметил он в одном из интервью. - Но это желание быть уверенным на 101%, тогда как достаточно и той уверенности, которая уже есть сегодня".

Как глава созданного покойным князем благотворительного "Фонда Романовых для России" Феодора Алексеевна стремится продолжать эти усилия. В последнее время появились публикации, согласно которым останки царских детей больше не находятся в Новоспасском монастыре, принявшем их на временное хранение в конце 2015 года. "Разъяснений на этот счет семья, к сожалению, не получила, - сказала княгиня Романова. - Не могу сказать поэтому, когда в связи с завершением юридического расследования планируется захоронение праха цесаревича и его сестры в Петропавловском Соборе. Решения об этом были приняты почти четыре года назад и пользуются поддержкой семьи".

По словам Феодоры Алексеевны, она не теряет веры в то, что родственники смогут увидеть церемонию в память царских детей. "Я много бывала в России, помню о всех незабываемых встречах в Москве, в Санкт-Петербурге, в Крыму и других местах, - отметила она. - Я убеждена, что современное поколение россиян хотело бы перевернуть эту страницу истории с тем, чтобы дети царя, наконец, обрели свой последний приют".