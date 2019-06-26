Путин поздравил Зюганова с юбилеем

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которому в среду исполнилось 75 лет, с юбилеем и вручил ему подарки на заседании Государственного совета.

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"У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня день рождения и перед началом [заседания Госсовета] хочу его поздравить с юбилеем", - сказал Путин на мероприятии в Кремле. Президент РФ отметил, что Зюганов вступил в КПСС в 1966 году, и в том же году состоялся XXIII съезд партии (проходил в марте - апреле 1966 года в Кремлевском Дворце съездов).

"Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать [подарок]", - продолжил Путин и вручил Зюганову книгу "Материалы XXIII съезда КПСС", а также картину с видом на Дворец съездов (так до 1992 года назывался нынешний Государственный Кремлевский дворец).

Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Хотынецкого района (ныне Знаменский район) Орловской области. В 1966 году он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, в 1972-1974 годах был первым секретарем Орловского областного комитета ВЛКСМ, с 1974 по 1983 год занимал должности секретаря райкома, второго секретаря Орловского горкома КПСС, руководил отделом пропаганды и агитации Орловского обкома партии. С 1983 года - в ЦК КПСС. В феврале 1993 года была образована Коммунистическая партия РФ, Зюганов был избран председателем ее центрального исполнительного комитета

С 1993 года Зюганов является депутатом Государственной думы РФ всех созывов, руководителем фракции КПРФ. Он также участвовал в четырех кампаниях по выборам президента РФ, всегда занимал второе место, а в декабре 2017 года возглавил предвыборный штаб кандидата от компартии на президентских выборах 2018 года - директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.