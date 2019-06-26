Глава МВД считает необходимым повысить требования к преподавателям в автошколах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев считает необходимым повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам в автошколах. Об этом он сообщил в среду на заседании Госсовета, посвященном развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

"Закрепить позитивную динамику по снижению числа ДТП по вине начинающих водителей пока не удается. В этой связи необходимо создать рейтинговые оценки автошколам, которые должны будут применяться при подготовке лицензирующим органом. Одновременно нужно повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, а также объективность внутренних экзаменов. По этим вопросам взаимодействуем с министерством просвещения и Рособрнадзором. Планируем привлечь министерство труда и социальной защиты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует в ближайшем будущем получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автошкол, в том числе в виде внеплановых проверок.

7 апреля в России вступили в силу приказы МВД, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей и выдаче автошколам заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы.