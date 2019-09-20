Болезнь с тысячью лиц: диагностика и лечение рассеянного склероза

В мире с диагнозом "рассеянный склероз" живут около 2 млн человек, в России неизлечимое аутоиммунное заболевание диагностировано примерно у 85 тыс. человек, при этом предполагается, что реальное количество больных достигает 150 тыс. Причины болезни до конца не ясны, но современные лекарства способны затормозить или даже практически остановить течение болезни.
Рассеянный склероз диагностируется преимущественно у молодых и трудоспособных людей от 20 до 40 лет, однако это заболевание все еще ошибочно ассоциируется у многих россиян с забывчивостью, которой страдают люди пожилого возраста. В реальности рассеянный склероз - это одна из наиболее частых причин инвалидизации молодежи. Без помощи врачей и современных препаратов болезнь прогрессирует, разрушая все новые участки нервной системы, постепенно "отключая" отдельные органы или функции организма.
Неуловимые симптомы
Опасность рассеянного склероза заключается в том, что его развитие нельзя предугадать. Болезнь поражает миелиновую оболочку нейронных волокон, приводит к замедлению или полному прекращению проведения нервных импульсов. Где и когда начинают формироваться бляшки, разрушающие нейронную ткань, предсказать невозможно.
Единых первых симптомов для больных рассеянным склерозом не существует. У одних появляется онемение или покалывание в конечностях, нарушаются двигательные функции, у других - головокружение, проблемы с памятью или "затуманенность" зрения. Однако все перечисленные симптомы характерны не только для рассеянного склероза, поэтому диагноз часто ставится с запозданием.
При рассеянном склерозе всегда происходит сбой в работе иммунной системы, однако назвать точную причину заболевания учёные до сих пор не могут. По характеру течения его относят к аутоиммунно-воспалительным: частые вирусные инфекции, психические и физические травмы, длительный стресс, курение и генетическая предрасположенность могут спровоцировать сбой в иммунной системе, и в какой-то момент собственный иммунитет начинает атаковать клетки нервной ткани, разрушая их оболочку.
Симптомы могут быть разными, например:
- слабость;
- нарушения равновесия и координации;
- тремор;
- нарушение цветовосприятия, нечеткость, двоение в глазах и т. д.;
- онемение конечностей, чувство жжения;
- мышечные спазмы;
- головная боль;
- когнитивные расстройства: трудности с концентрацией внимания, сложности с запоминанием и обучением.
Ни один из этих симптомов не является эксклюзивным, характерным именно для рассеянного склероза. Поэтому сегодня диагноз может ставиться с опозданием. Для постановки диагноза необходимы специальные обследования.
Диагноз ставится на основании клинической картины (клинические диагностические критерии) с использованием в том числе инструментальных методов диагностики:
- магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга (МРТ);
- исследования вызванных потенциалов головного и спинного мозга;
- иммунологического исследования ликвора (спинномозговой жидкости) и сыворотки крови.
Новые методы лечения
Для борьбы с рассеянным склерозом постоянно разрабатывают новые методы лечения. Один из последних прорывов - разработка научно-технологической компании Merck (Дармштадт, Германия) для пациентов с активной формой рассеянного склероза.
Многолетние испытания успешно завершились, и в конце 2019 года на российском рынке лекарств должен появиться новый таблетированный препарат, который принципиально изменит схему лечения рассеянного склероза. Пациенту будет достаточно двух коротких курсов по 10 дней в первые два года лечения, не будет необходимости ежедневно принимать таблетки, рассказали в Merck. При этом терапия сохраняет клиническую эффективность в последующие два года без приема препарата.
Современные препараты, меняющие течение рассеянного склероза, сегодня приковывают наибольшее внимание. Они влияют на сам механизм развития болезни и имеют огромное значение в ее контроле. Ранняя диагностика в сочетании с правильно подобранным лекарством могут замедлить течение заболевания и значительно уменьшить симптомы, сохранив высокое качество жизни пациентов.