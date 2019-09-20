Болезнь с тысячью лиц: диагностика и лечение рассеянного склероза

В мире с диагнозом "рассеянный склероз" живут около 2 млн человек, в России неизлечимое аутоиммунное заболевание диагностировано примерно у 85 тыс. человек, при этом предполагается, что реальное количество больных достигает 150 тыс. Причины болезни до конца не ясны, но современные лекарства способны затормозить или даже практически остановить течение болезни.

Рассеянный склероз диагностируется преимущественно у молодых и трудоспособных людей от 20 до 40 лет, однако это заболевание все еще ошибочно ассоциируется у многих россиян с забывчивостью, которой страдают люди пожилого возраста. В реальности рассеянный склероз - это одна из наиболее частых причин инвалидизации молодежи. Без помощи врачей и современных препаратов болезнь прогрессирует, разрушая все новые участки нервной системы, постепенно "отключая" отдельные органы или функции организма.

Неуловимые симптомы

Опасность рассеянного склероза заключается в том, что его развитие нельзя предугадать. Болезнь поражает миелиновую оболочку нейронных волокон, приводит к замедлению или полному прекращению проведения нервных импульсов. Где и когда начинают формироваться бляшки, разрушающие нейронную ткань, предсказать невозможно.

Единых первых симптомов для больных рассеянным склерозом не существует. У одних появляется онемение или покалывание в конечностях, нарушаются двигательные функции, у других - головокружение, проблемы с памятью или "затуманенность" зрения. Однако все перечисленные симптомы характерны не только для рассеянного склероза, поэтому диагноз часто ставится с запозданием.