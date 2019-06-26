ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Фаворит среди претендентов на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон рассказал о своем хобби - он раскрашивает коробки из-под вина, делая из них модели двухэтажных автобусов. Такое признание бывший министр иностранных дел сделал во вторник в интервью радиостанции Talk Radio.

В ответ на вопрос ведущего, что он делает для расслабления, Джонсон, немного подумав, сказал: "Я люблю раскрашивать... я делаю модели автобусов. Может, я старею, но я беру деревянные коробки и раскрашиваю их", - сказал бывший мэр Лондона и экс-глава МИД.

Он пояснил, что именно становится основой для производимых им "даблдекеров". "Это коробки для двух бутылок вина, с перегородкой. Я делаю из них автобусы", - сказал кандидат на пост лидера правящей Консервативной партии, избрание на который автоматически повлечет за собой и назначение на пост главы правительства.

"Я помещаю в него пассажиров - я рисую пассажиров, которые счастливы, что едут в прекрасном автобусе, с низким уровнем выбросов, подобном тем, что мы запустили на улицы Лондона, что позволило понизить содержание углекислого газа и снизить уровень загрязнения", - сказал он.

Соперник Джонсона на финальной стадии внутрипартийной борьбы - нынешний руководитель внешнеполитического ведомства страны Джереми Хант. Бывший столичный мэр, согласно опросам общественного мнения, пока является лидером. Имя нового главы партии и правительства будет определено по итогам голосования 160 тыс. членов Консервативной партии. О том, кто займет резиденцию на Даунинг-стрит, 10, должно быть объявлено 23 июля.