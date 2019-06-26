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Форум "Армия-2019"

Эксперты предложили Минобороны создать центр по защите информационного пространства

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская отметила, что создание такого центра даст возможность разоблачать фейки "на взлете" или не допустить их совсем

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Создание центра мониторинга и защиты информационного пространства при Минобороны России позволит эффективно противодействовать распространению фейковых новостей. Такое мнение высказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на круглом столе, посвященном информационному противодействию, в ходе форума "Армия-2019".

"На наш взгляд, необходимо создать центр мониторинга, который бы занимался не только анализом, но и упреждением, отражением информационных атак. Сейчас такого мониторинга не ведется, более того, даже нет теории, как это делать. И по сути противодействие осуществляется постфактум, когда что-то случилось, начинается реакция", - сказала Касперская.

По ее мнению, создание такого центра даст возможность разоблачения фейков "на взлете", подготовиться к ним или не допустить совсем, а также формировать собственную повестку в информационном пространстве. "На наш взгляд, было бы хорошо, если бы центр был создан в Министерстве обороны, потому что это эффективная государственная структура, которая не боится санкций и обладает достаточным административным и монетарным ресурсом, чтобы выстроить межведомственное взаимодействие", - аргументировала предложение президент группы.

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны, телеведущий Дмитрий Куликов обратил внимание участников, что среди экспертов идет много споров насчет терминологии - информационная война, гибридная война, кибервойна, но во всех словосочетаниях фигурирует слово "война". "Так, а если война, то кто должен этим заниматься? Это очевидный ответ", - сказал он.

Эксперт предложил участникам углубиться в историю и посмотреть, как двигалось военное дело и появлялись командования: когда кроме сухопутной появилась морская война, появилось морское командование, потом появилась воздушная среда и появилось воздушное командование, затем оно стало воздушно-космическим. "Есть еще одно пространство. Оно полностью сформировалось. Более того, оно полностью освоено специальными аппаратами для ведения "боевых" действий в этой войне. Это информационное пространство, пространство общего сознания", - отметил Куликов.

Он обратил внимание, что из специфики этого пространства следует то, что в любой момент времени критически значимая масса людей может стать целью для информационной атаки. "И никакого принципиально другого названия, как оборона, защита этого пространства быть не может <...> Я надеюсь, что будет организована соответствующая структура в Минобороны", - предложил эксперт, с чем согласились все участники круглого стола.

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