Эксперты предложили Минобороны создать центр по защите информационного пространства

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Создание центра мониторинга и защиты информационного пространства при Минобороны России позволит эффективно противодействовать распространению фейковых новостей. Такое мнение высказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на круглом столе, посвященном информационному противодействию, в ходе форума "Армия-2019".

"На наш взгляд, необходимо создать центр мониторинга, который бы занимался не только анализом, но и упреждением, отражением информационных атак. Сейчас такого мониторинга не ведется, более того, даже нет теории, как это делать. И по сути противодействие осуществляется постфактум, когда что-то случилось, начинается реакция", - сказала Касперская.

По ее мнению, создание такого центра даст возможность разоблачения фейков "на взлете", подготовиться к ним или не допустить совсем, а также формировать собственную повестку в информационном пространстве. "На наш взгляд, было бы хорошо, если бы центр был создан в Министерстве обороны, потому что это эффективная государственная структура, которая не боится санкций и обладает достаточным административным и монетарным ресурсом, чтобы выстроить межведомственное взаимодействие", - аргументировала предложение президент группы.

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны, телеведущий Дмитрий Куликов обратил внимание участников, что среди экспертов идет много споров насчет терминологии - информационная война, гибридная война, кибервойна, но во всех словосочетаниях фигурирует слово "война". "Так, а если война, то кто должен этим заниматься? Это очевидный ответ", - сказал он.

Эксперт предложил участникам углубиться в историю и посмотреть, как двигалось военное дело и появлялись командования: когда кроме сухопутной появилась морская война, появилось морское командование, потом появилась воздушная среда и появилось воздушное командование, затем оно стало воздушно-космическим. "Есть еще одно пространство. Оно полностью сформировалось. Более того, оно полностью освоено специальными аппаратами для ведения "боевых" действий в этой войне. Это информационное пространство, пространство общего сознания", - отметил Куликов.

Он обратил внимание, что из специфики этого пространства следует то, что в любой момент времени критически значимая масса людей может стать целью для информационной атаки. "И никакого принципиально другого названия, как оборона, защита этого пространства быть не может <...> Я надеюсь, что будет организована соответствующая структура в Минобороны", - предложил эксперт, с чем согласились все участники круглого стола.