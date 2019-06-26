Исторический мост XIX века в Кронштадте вернули на место после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты вернули после реставрации на историческое место мост через канал дока Петра Великого, построенный в Кронштадте в середине XIX века. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Кронштадтского района.

"Сложная инженерная операция была успешно выполнена двумя 250-тонными кранами, исторический 36-метровый мост установлен на свое штатное место, открытие пешеходного и автомобильного движения по мосту планируется в начале июля после конструктивных испытаний", - приводятся в сообщении слова главы администрации района Олега Довганюка.

Доковый мост Кронштадта, который является памятником культуры федерального значения, был построен из корабельной стали в 1854-1856 гг. по проекту инженер-подполковника Николая Богдановского. Длина моста составляет 36 м, ширина - 8 м.

Капитальный ремонт, ставший первым за 163 года существования моста, длился 11 месяцев. В процессе ремонта Доковый мост демонтировали и полностью разобрали на отдельные элементы, каждый из которых реставрировали. Особенностью моста является заклепочное соединение металлических конструкций, так как во время его строительства технологии сварки еще не были изобретены.